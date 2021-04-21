Сергей Аксенов: Крым готов к приезду туристов в 2021 году

Ранее актуальным был вопрос, хватит ли в Крыму пресной воды в курортный сезон 2021 года. Фото: Архив "КП"

В связи с тем, что турецкий курорт временно недоступен, в этом году большой поток российских туристов направится в Крым. Глава республики Сергей Аксенов заявил о готовности региона принять отдыхающих летом 2021 года.

- Крым всегда готов, без вариантов даже, инфраструктура готова, аэропорт готовится принять до шести миллионов туристов. Средства размещения все готовятся. Прошлый сезон показал, что в пике мы можем справляться с ситуацией, – цитирует «Life 21» слова Аксенова.

Он отметил, что отельеры не упустили возможность заработать на отдыхающих, которых в этом году будет намного больше – цены незначительно подскочили.

Аксенов добавил, что путевки на южный курорт начали раскупать еще до того, как объявили о закрытии Турции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50