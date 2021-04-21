Путин объявил о льготных кредитах на развитие туриндустрии в Крыму

Также кредит смогут получить и целые туристические фирмы Фото: Архив "КП"

В России планируют запустить программу кредитования для того, чтобы создать туристическую инфраструктуру. В список льготных кредитов войдет строительство новой яхтенной марины, которую построят в Балаклаве, заявил во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

В ближайшее время новая программа будет запущена для строительства и реконструкции гостиниц и другой туристической инфраструктуры.

- Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3-5%, – отметил Путин. – Пилотными проектами здесь станут развитие Шерегеша – ведущего горнолыжного центра Кузбасса, создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте в Севастополе, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области.

Также кредит смогут получить и целые туристические фирмы.

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