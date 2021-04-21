«Крымская роза» изготовила 57 тонн антисептиков на фоне пандемии COVID-19

Социально-значимое производство было запущено на предприятии в конце марта 2020-го.

Косметическая компания «Крымская Роза» за год выпустила почти 57 тонн средств с антибактериальным эффектом. Это более 270 тысяч флаконов с обеззараживающими спреями и гелями.

Социально значимое производство было запущено на предприятии в конце марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

- На тот момент компания изготавливала только косметическую продукцию. Но у нас было все необходимое оборудование, чтобы быстро наладить производство антисептиков. Мы поставили задачу технологам, и они разработали рецептуру на базе изопропилового спирта и лавандового масла крымского, - вспоминает генеральный директор косметической компании «Крымская Роза» Иван Гладун. - Формула получилась эффективной. Спирт в ее составе оказывает моментальное обеззараживающее действие, а эфирное масло лаванды, которое остается на коже благодаря глицерину, дает пролонгированный антисептический эффект.

Антисептик поставлялся в аптеки, сетевые магазины и на автозаправочные станции. С его помощью обеспечивалось соблюдение противоэпидемиологических требований на крымских избирательных участках во время общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений, вносимых в Конституцию Российской Федерации.