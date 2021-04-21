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Политика21 апреля 2021 15:10

Дрон ВВС США провел разведку над закрытой зоной Крыма

Длительный полет происходил на высоте 15 тысяч метров
Елизавета КВАЧКОВА
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Час полета беспилотника обходится в 31 тысячу долларов.

Час полета беспилотника обходится в 31 тысячу долларов.

Фото: Анна КИРИЕНКО

Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk залетел в воздушное пространство Крыма, временно закрытое властями в целях безопасности.

Кроме того, американский дрон пролетел вдоль берегов Краснодарского края, сообщает «Интерфакс». По данным издания, он вылетел с авиабазы итальянского острова Сицилия.

Напомним, Россия с 20 апреля ограничила на четыре дня полеты в южной части Крыма от Севастополя до Феодосии, территории южного берега полуострова и части международных вод Черного моря, объявив их опасными для полетов.

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