В Симферополе 23 апреля завершится отопительный сезон

Начало отопительного сезона в Крыму началось 27 октября 2020 года. Фото: Архив "КП"

Симферопольская мэрия решила завершить отопительный сезон 23 апреля. Об этом написано в соответствующем постановлении главы администрации.

Согласно документу, батареи в многоквартирных домах станут холодными с 16.00 в пятницу.

- Установить окончание отопительного сезона 2020-2021 годов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым с 16.00 23 апреля 2021, - уточняется в постановлении.

Напомним, что недавно дату окончания отопительного сезона симферопольцам предложили выбрать самостоятельно. Результат опроса показал, что большинство горожан желает его продлить до 25 апреля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50