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Общество21 апреля 2021 16:26

Крым остается в лидерах среди направлений по программе туристического кэшбека

На полуострове участвуют 144 объекта размещения
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Последний этап программы кэшбеков внутреннего туризма по всей стране стартовал 18 марта

Последний этап программы кэшбеков внутреннего туризма по всей стране стартовал 18 марта

Фото: Архив "КП"

Крым по-прежнему остается в лидерах по программе стимулирования внутреннего туризма в стране, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма полуострова.

В программе от Ростуризма принимают участие 144 крымских объекта размещения и 22 санатория.

- По данным Ростуризма, интерес к программе вырос в сравнении с предыдущим годом в три раза – это отразилось и на динамике спроса, и на объеме продаж и бронирований. Крым сохранил лидерство наряду Краснодарским краем и Московской областью, - отметили в пресс-службе.

Последний этап программы кэшбеков внутреннего туризма по всей стране стартовал 18 марта. Предположительно он продлиться до 15 июня. Туристы могут рассмотреть предложения, в которых сумма кэшбека составит не более 20 тысяч.

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