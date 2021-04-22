Крымский реском КПРФ: Благодаря Ленину Крым стал здравницей и обрел независимость

Крыму есть за что благодарить Ленина. Фото: Сергей Богатыренко/личный архив

Благодаря декретам Владимира Ленина Крым получил статус здравницы, а крымчане возможность сделать в 2014 году свой исторический выбор. Такое мнение КП-Крым высказал лидер крымских коммунистов и руководитель фракции КПРФ в Госсовете РК Сергей Богатыренко.

- 22 апреля отмечается 151 годовщина со дня рождения Владимира Ленина. Это одна из самых значимых фигур в истории, изменившая ход событий во многих странах, и, прежде всего, в Российской Федерации, - отметил Богатыренко. - Крым также затронули преобразования, которые принес с собой социализм — развитие промышленности на полуострове, сельского хозяйства, виноделия. Но, самое значимое, за что мы благодарны Владимиру Ильичу, это его декрет об использовании Крыма для лечения трудящихся, который позволил сохранить и приумножить царское наследие и направить его на службу простого народа.

Декрет об образовании Крымской АССР, утвержденный 100 лет назад, стал основополагающим для крымчан на референдуме в 1991 году и позволил в 2014-м на абсолютно законном основании выразить свое волеизъявление и воссоединиться с РФ.

- Поэтому наша задача помнить о всех завоеваниях, за которыми стоит Ленин, и доносить эту информацию и эти исторические факты до молодого поколения. Ленин, Крым, Россия - эти понятия неразделимы,- заключил Богатыренко.

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