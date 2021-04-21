Часть Симферополя и Севастополя 22 апреля останется без электричества

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет. Перебои с подачей тока возникнут из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Грибоедова, 2-20/8(чет), 1-9(нечет);

ул. Киевская, 69-71/12(нечет);

ул. Шмидта, 12-14а(чет);

пер. Шмидта, 2-10(чет);

просп. Победы, 5а,1-13(нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Авиатор», «Металлист», «Маяк», «Механизатор», «Энтузиаст», «Бодрость», «Гвоздика», «Звездочка», «Здоровье», «Локомотивец», «Муромец», «Огонёк», «Садко», «Автотранспортник», «Медик-1», «Медик», «Источник», «Связист», «Сигнал», «Таврида», «Фотон», «Садко», «Темп», «Нерудник», «Пневматика», «Радуга», «Овен», «Строитель», «Домостроитель», «Монтажник», «Мечта», «Монтажник 1», «Консервщик», «Молочник», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Дзержинец»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 18.00

ул. Сапунгорская 2, 28, 7-17(нечет), 23, 7А

с 8.00 до 17.00

ЗАО С. Перовской уч.273, 276, 279, 280, 306, 681, 681/1, 693;

ул. Симферопольское шоссе 1-3, 31.

село Поворотное: ул. Заря Свободы 1-9, 11-46, 65-73 (нечет), 74, 76, 79, 84; ул. Лесная 1, 7, 9, 11, 14, 20; ул. Валиева 42.

с 8.00 до 16.00

село Подгорное: ул. Полярная 1-5(нечет), 2, 5-а, 6-А, 9, 12, 13-17(нечет), 21; ул. Прохладная 2-14(чет), 7; ул. Подводников 4, 5, 7; ул. Весенняя 1, 2, 2-а, 6, 12, 12-а; ул. Садовая 1, 3, 7, 7-а, 9, 9-а, 13; ул. Уютная 1-а, 1-б, 3-11(нечет), 8-16(чет), 28; ул. Привольная 3-19 (нечет); ул. КСП «Красный Октябрь» уч.314

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