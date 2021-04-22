Погода в Крыму на 22 апреля: переменная облачность и тепло до +16

В Севастополе днем тепло до +15°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают вполне комфортный день.
- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 11 м/с. Днем тепло до +15°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный до 12 м/с. Днем тепло до +15°.
Вода в Черном море + 9°...11°.
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