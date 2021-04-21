Аксенов назвал выступление Путина перед Федеральным Собранием «посланием новой эпохи»

Одной из главных тем Послания Президента стала пандемия и вопросы, связанные с преодолением ее последствий. Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов считает выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием социально ориентированным и отвечающим запросам населения. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что в обращении были даны ясные ответы на важные вопросы россиян, а также поставлены конкретные задачи для федеральных и региональных властей.

- Как всегда, в центре послания – человек и его интересы, сбережение народа и повышение качества жизни людей. Об этом свидетельствуют и новые беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, и инициативы главы государства в сфере здравоохранения, образования, экологии, – написал Аксенов.

Он отметил важность желания президента создать новую систему кредитования на сумму не меньше 500 миллиардов рублей. Также оценил меры поддержки семей с детьми, инициативу по развитию здравоохранения, образования, экологии в РФ и поддержал продление программы туристического кешбэка.

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