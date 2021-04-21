Глава РК уверен, что отношения с Украиной не помешают турсезону в Крыму

Украинские спецслужбы продолжают устраивать провокации на границе с Крымом. Фото: Анна КИРИЕНКО

Сложная обстановка на границе с Украиной не станет помехой отдыху на полуострове во время курортного сезона. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.

- Хочу заверить крымчан и гостей полуострова, что непростая ситуация у границ с Украиной никак не помешает туристическому сезону. В российском Крыму безопасность обеспечена в полном объеме, эффективная работа в этом направлении ведется непрерывно. Поводов для волнения нет, – заявил Аксенов.

Глава республики добавил, что Крым абсолютно безопасен для туристов и в вопросах с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

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