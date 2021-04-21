Из-за Керченского пролива Киев угрожает России Шестым флотом США

Россия действует очень жесткими методами и готовит соседей к блокаде.

Если Россия закрыла для военных кораблей Керченский пролив, то Киевские власти намерены обратиться к Шестому флоту США для того, чтобы перекрыть доступ к берегам Сирии. Такое мнение выразил украинский политолог Михаил Гончар в эфире блога бывшего депутата Верховной рады Анны Гопко.

По его словам, сейчас Россия действует очень жесткими методами и готовит соседей к блокаде.

- Более того, Россия хочет поставить определенный ультиматум в случае, если она прибегнет к блокаде. Разменять эту блокаду на деблокирование поставок воды в Крым, - отметил политолог.

Он также подчеркнул, что ситуация точно будет требовать дополнительной реакции со стороны западных партнеров, которые заблокируют российские силы в восточном Средиземноморье.

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