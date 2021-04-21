Сотрудник крымского Госкомводхоза просил взятку за помощь в оформлении земли у моря

Работник Госкомводхоза Крыма подозревается в мошенничестве и обещании посредничества во взяточничестве. Об этом сообщил следственный комитет РФ по РК и городу Севастополю.

Главный специалист по правовой работе (Госкомводхоза Крыма) попытался обманным путем заставить крымчанку заплатить за услугу. Пообещав по знакомству зарегистрировать право собственности на четыре объекта без судебного решения, он запросил немалую сумму денег.

В общей сложности он должен был получить 2,2 миллиона, но успел только 1,5 миллиона. При последней передаче денег его задержала полиция.

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