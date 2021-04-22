Ялта вошла в топ-10 популярных городов для отдыха вдвоем

В Ялте недешевые отели и гостиницы.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, изучив данные брони квартир туристами на лето 2021 года, выяснили, какие города выбирают туристы для отдыха вдвоем.
На «пьедестал» попали Ялта, Сочи и Санкт-Петербург.
Так же аналитики выяснили, что пары арендуют жилье от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки.
Топ-10 городов для путешествий вдвоем этим летом (средняя цена ночи в отеле в рублях)
Ялта, 3374
Сочи, 2162
Санкт-Петербург, 3207
Гагра, 2592
Пятигорск, 1542
Калининград, 1806
Москва, 3144
Петрозаводск, 2842
Ростов-на-Дону, 3293
Воронеж, 1600
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