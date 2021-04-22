Ялта вошла в топ-10 популярных городов для отдыха вдвоем

В Ялте недешевые отели и гостиницы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, изучив данные брони квартир туристами на лето 2021 года, выяснили, какие города выбирают туристы для отдыха вдвоем.

На «пьедестал» попали Ялта, Сочи и Санкт-Петербург.

Так же аналитики выяснили, что пары арендуют жилье от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки.

Топ-10 городов для путешествий вдвоем этим летом (средняя цена ночи в отеле в рублях)

Ялта, 3374

Сочи, 2162

Санкт-Петербург, 3207

Гагра, 2592

Пятигорск, 1542

Калининград, 1806

Москва, 3144

Петрозаводск, 2842

Ростов-на-Дону, 3293

Воронеж, 1600

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