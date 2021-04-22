В Крыму за сутки зафиксировали 98 человек с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 21 апреля зарегистрировали 98 случаев коронавируса. Из них 12 человек переносят инфекцию бессимптомно.

Из общего числа заболевших 82 человека самостоятельно обратились за медицинской помощью, 15 – ранее контактировали с заболевшими, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Один случай завезен из-за рубежа.

Лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 2711 проб за сутки. Выписаны после перенесенного коронавируса из больниц 36 879 человек (95 – за последние сутки).

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