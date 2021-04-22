У берегов Крыма пойманы украинские браконьеры

У браконьеров по решению суда также конфисковали сети. Фото: Анна КИРИЕНКО

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму задержали украинских браконьеров, незаконно ловивших рыбу.

Как сообщили в сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ дозорные российских границ 20 апреля заметили украинское судно с браконьерами, ловивших черноморский калкан в экономически важной зоне РФ.

На судне было два человека, оба - граждане Украины. На борту нашли несколько десятков рыб и около пяти километров рыболовных сетей.

- Черноморский мировой суд Республики Крым признал капитана судна 1987 года рождения виновным, - говорится в сообщении.

Он оштрафован на 257 тысяч рублей.

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