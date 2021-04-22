В Сакском районе рейсовый автобус столкнулся с легковушкой

Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"

На трассе Евпатория-Черноморское рано утром 22 апреля столкнулись рейсовый пассажирский автобус и легковой автомобиль, три человека пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

- В 7.00 поступило сообщение, что на 62 километре трассы Евпатория-Черноморское в селе Колоски произошло ДТП - лобовое столкновение автобуса «ПАЗ» и автомобиля Hyundai Tucson, - рассказали КП-Крым в чрезвычайном ведомстве.

На место направили дежурную смену евпаторийского аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» в составе четырех человек.

В ДТП пострадали три человека - водитель легкового авто, его деблокировали из машины, а также две пассажирки автобуса. Всех пострадавших передали в карету скорой помощи.

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