Дорогу на Евпаторийском шоссе сделали раньше срока

Ремонт выполнялся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фото: Пресс-служба АО «ВАД».

Ремонт двух участков дороги у сел Скворцово и Родниково, которая идет на Евпаторию, был завершен на два месяца раньше, сообщили в пресс-службе АО «ВАД».

Укладку асфальтобетона на проблемных участках рабочие завершили еще в начале апреля. Также рабочие заасфальтировали в селах места, где останавливается общественный транспорт, сделали бордюр, починили тротуары рядом с остановками, укрепили обочины и уже успели нанести разметку.

Протяженность ремонта, который планировали закончить до конца июня – 8,5 километра. Теперь рабочие готовы браться за следующий объект.

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