На мысе Опук начались учения войск Южного военного округа

Часть военных формирований уже прибыла. Фото: скриншот из видео Минобороны РФ

На полигоне «Опук» в Крыму 22 апреля начался основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, сообщили в Минобороны РФ.

На полигоне в учениях примут участие объединения ВВС и ПВО, подразделения общевойскового объединения, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также боевые корабли и суда.

На Опук уже прибыла часть военных формирований. Подразделения морской пехоты погрузились на большие десантные корабли и катера.

На полигоне «Опук» военные могут отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны «противника», а также по высадке морского десанта. Кроме того, здесь могут выполнять стрельбы корабельные артиллерийские комплексы.

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