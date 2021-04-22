В Крыму построят 16 новых станций «Скорой помощи»

От жителей Судака поступали жалобы на то, что «Скорую помощь» приходится вызывать из Алушты. Фото: Архив "КП"

До конца года в Крыму установят базовые конструкции под 16 новых станций «Скорой помощи» там, где раньше не было медицинской инфраструктуры. Об этом «КП-Крым» сообщил директор Крымского республиканского Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Саки и Судак – первые регионы в списке, которые уже получили положительное заключение ГАУ РК «Государственной строительной экспертизы».

- Строительство в этом году планируется не только в Судаке и в Саках. Будет около 16 новых станций. Они будут возводиться там, где территории пустуют и требуются бригады «Скорой помощи», – заявил он.

В течение недели будет заключен контракт, после чего «экскаваторы опустят ковши в землю» и начнется строительство. Все проекты – типовые, поэтому конструкции будет поставлять один поставщик.

- Учитывая, что это строительство медицинских учреждений, все здания соответствуют всем СанПиНам и санитарным нормам и требованиям. До конца года главные элементы уже будут возведены, – добавил Олефиренко.

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