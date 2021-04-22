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Общество22 апреля 2021 12:19

Объявлено штормовое предупреждение: В Крыму опять ожидают заморозки

Синоптики обещают сильный ветер и температуру ниже нуля
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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В Крыму ожидаются заморозки -1-3 градуса нижу нуля

В Крыму ожидаются заморозки -1-3 градуса нижу нуля

Фото: Архив "КП"

В ближайшие сутки на полуострове ожидаются заморозки и температура ниже нуля. Как сообщили в главном управлении МЧС по республике, 23 апреля в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

- Ночью и утром 23 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1-3 градуса нижу нуля, - предупредили в ведомстве.

В МЧС также отметили, что в эти дни есть большой риск возникновения чрезвычайных ситуаций которые связаны с повреждениями сельскохозяйственных культур.

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