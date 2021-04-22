Ивановский аэропорт продает льготные билеты на рейсы в Симферополь

Купить билеты по льготной цене на рейсы Иваново-Симферополь и обратно можно в авиакассе аэропорта. Фото: Архив "КП"

В ивановском аэропорту теперь можно купить билеты для льготной категории граждан на рейсы в Симферополь, сообщили в пресс-службе департамента дорожного строительства и транспорта. Стоимость одного перелета – 3.690 рублей.

В категорию льготников входят: молодые люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I или II групп 3 степени и их сопровождающие, дети-инвалиды с сопровождающими, инвалиды с детства II или III групп, многодетные семьи.

Для каждого рейса выделено 7 льготных мест. Акция продлится с мая по сентябрь. Привилегией смогут воспользоваться более 600 пассажиров.

При покупке билетов необходимо иметь при себе документ, подтверждающий право на льготу. Авиаперевозчик – компания «S7 Airlines».

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