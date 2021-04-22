Под Симферополем из-за обрыва сети несколько часов стояли троллейбусы

Фото: очевидцы из соцсетей

На дороге Симферополь-Ялта было частично затруднено движение - в районе села Ферсманово оборвалась контактная троллейбусная линия. Вдоль трассы произошел затор из семи троллейбусов.

«Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ГУП РК «Крымтроллейбус» сообщает, что в 7.45 утра 22 апреля на этом участке был обрыв сети, поэтому образовалась троллейбусная пробка.

Проблему устранили в 9 утра, движение восстановлено.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50