Шойгу прибыл на внезапную проверку боеготовности армии в Крым

Полигон Опук расположен в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Фото: Архив "КП"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым на основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа (ЮВО) и ВДВ, который проходит в четверг в рамках внезапной проверки боеготовности.

Как сообщает «ТАСС», первым делом министр облетел на вертолете места расположения войск и военной техники - проверил их готовность к учениям, которые пройдут на полигоне Опук.

Группировка кораблей Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учений. На самолеты военно-транспортной авиации погружены личный состав и боевая техника дивизии ВДВ, они убыли в назначенный район.

Морскую пехоту также погрузили на большие десантные корабли и катера. Береговые войска, противовоздушная оборона и ракетные противокорабельные комплексы уже в назначенном месте.

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