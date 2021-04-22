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Политика22 апреля 2021 13:26

Шойгу прибыл на внезапную проверку боеготовности армии в Крым

В четверг в республике проходят масштабные учения войск ЮВО и ВДВ
Елизавета КВАЧКОВА
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Полигон Опук расположен в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи.

Полигон Опук расположен в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи.

Фото: Архив "КП"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым на основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа (ЮВО) и ВДВ, который проходит в четверг в рамках внезапной проверки боеготовности.

Как сообщает «ТАСС», первым делом министр облетел на вертолете места расположения войск и военной техники - проверил их готовность к учениям, которые пройдут на полигоне Опук.

Группировка кораблей Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учений. На самолеты военно-транспортной авиации погружены личный состав и боевая техника дивизии ВДВ, они убыли в назначенный район.

Морскую пехоту также погрузили на большие десантные корабли и катера. Береговые войска, противовоздушная оборона и ракетные противокорабельные комплексы уже в назначенном месте.

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