Жительница Севастополя выпала на ходу из автобуса и сломала тазобедренный сустав

С тяжкими телесными повреждениями пострадавшую доставили в местную больницу. Фото: Архив "КП"

В Ленинском районе Севастополя произошла вопиющая ситуация: женщина выпала из автобуса и получила тяжелые травмы.

К остановке на улице Железнякова подъехала маршрутка, и народ медленно начал залезать в транспорт, после чего водитель резко тронулся с места, не закрыв двери.Из маршрутки во время движения выпала женщина.

Как удалось выяснить КП-Крым, она упала на асфальт и сломала плечевую кость и тазобедренный сустав на левой стороне. С тяжкими телесными повреждениями пострадавшую доставили в местную больницу.

Сейчас водитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по статье 264 УК РФ.

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