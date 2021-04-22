В крупном платежном сервисе прокомментировали перебои в работе терминалов в Крыму

Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

Жители Крыма начали жаловаться в соцсетях на прекращение работы qiwi-терминалов и невозможность пополнить счет.

- Пытался оплатить свой интернет, и у меня это не получилось, после чего мой интернет-провайдер сказал, что qiwi больше у нас не работает. Кто и что знает по этому поводу? - написал подписчик группы «Черный список Крым|Симферополь|Севастополь».

Один из комментаторов предположил, что Акционерное общество QIWI перестало сотрудничать с юрлицами Крыма из-за санкционных ограничений.

Изданию ForPost в колл-центром QIWI сообщили, что невозможность пополнить счет – это временные сбои в терминалах. Они не связаны с санкциями, так что вскоре их работа будет возобновлена. Компания не намерена прекращать работу в Крыму.

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