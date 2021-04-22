В Крыму составили перечень объектов культуры, которым срочно нужна реставрация

Фото: Наталья Карамзина

В Крыму составили перечень культурных объектов, которые требуют незамедлительных научно-реставрационных работ. Об этом сообщила «Крымской газете» Наталья Кармазина, председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

По ее словам, такой перечень был составлен по поручению президента РФ, данному Совету по культуре и искусству.

- Было дано поручение: при участии Всероссийского общества охраны памятников, научно-реставрационного сообщества составить перечень объектов, которые требуют незамедлительных научно-реставрационных работ. Этот перечень составлен. В него вошли десять наиболее требующих внимания и заботы государства объектов в Крыму, которые превратились в руины, - уточнила Наталья Кармазина.

Однако механизм решения таких вопросов еще не разработан. Председатель общественной организации надеется, что под ремонт этих объектов будет разработана специальная программа. Либо же реставрация будет происходить с помощью инвесторов, которые обратят внимание на объекты из составленного перечня.

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