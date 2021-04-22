Крым не реализовал деньги, которые Москва дала на благоустройство

В 2020 году Крым получил от Москвы 896 миллионов рублей. Планировалось, что большая часть будет потрачена на благоустройство республики. Фото: Архив "КП"

В республике упустили сроки, в которые нужно было заключить контракты на возведение около двадцати объектов благоустройства, деньги на которые выделило правительство Москвы. Об этом в ходе совещания по реализации ФЦП сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства РК Сергей Донец.

Без контракта остались 23 объекта. До 23 апреля контракты должны были заключить по Бахчисараю, до 30 апреля по Евпатории и до 30 мая по Ялте.

Глава минЖКХ сообщил, что, к тому же, уже есть более пятидесяти нарушений на объектах строительства: отсутствие графиков работ, информационных стендов и ошибки в исполнительной документации.

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что работы, согласно контракту между Крымом и Москвой, должны быть завершены к 1 июля.

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