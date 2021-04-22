Стало известно, насколько подорожали квартиры в Крыму

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В Крыму за последние три месяца подорожала покупка недвижимости. Так, по данным портала «Мир квартир», квартиры стали дороже в среднем на 4-5%, а за год – на 17-18%.

По данным экспертов, самые дорогие квадратные метры в России (после Москвы) – в курортной Ялте. Один квадрат недвижимости в курортном городе стоит 177 тысяч рублей. Средняя стоимость квартиры - 12,1 миллиона рублей.

Среднестатистическая квартира в Алуште, по данным Крымского информационного агентства, стоит 8,57 миллиона рублей. Один квадратный метр - 130 тысяч.

Немного дешевле недвижимость в Севастополе (по сравнению с ценами на ЮБК). В городе-герое средняя стоимость квартиры - 6,32 миллиона рублей, а квадрата - 109 тысяч. В Симферополе - 5,5 миллиона.

Эксперты прогнозируют, что рост цен на жилье в Крыму продолжится еще как минимум до конца программы льготной ипотеки, по которой предусмотрена сниженная ставка годовых в размере 6,5%. Во втором полугодии 2021 года ситуация на рынке недвижимости может измениться, поэтому покупателям с «живыми» деньгами лучше дождаться этого периода.

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