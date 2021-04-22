Шойгу завершил спонтанную проверку боеготовности армии в Крыму

В четверг в республике проходят масштабные учения войск ЮВО и ВДВ Фото: Архив "КП"

Министр обороны России Сергей Шойгу решил закончить спонтанную проверку в Южном и Западном военных округах. В четверг на совещании об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок он сообщил, что все поставленные цели достигнуты.

- Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, – сказал министр

Министр отдал распоряжение Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск с 23 апреля начать возвращать войска в пункты их постоянного пребывания и проанализировать результаты проверки.

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