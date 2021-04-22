Аксенов заявил, что спрос на отдых в Крыму в этом году «зашкаливает»

По словам Аксёнова, к 2025 году Крым будет готов принимать до 10 миллионов туристов в год. Фото: Архив "КП"

Глава республики Сергей Аксенов напомнил, что в этом году Крым ожидает большой поток туристов. Об этом он сообщил во время совещания по инфраструктурным проектам.

- Мы с вами брали обязательство делать 12 тысяч прививок ежедневно… Сейчас поедет туристов огромное количество: на сегодняшний день по заявкам в аэропорту Симферополя мы понимаем, что он только примет больше 6 миллионов человек в этом году, я просто аккуратно по цифрам говорю. Это фактически на 20% больше, чем в прошлом году. Сезон обещает зашкаливать, – заявил Глава республики.

По мнению главы минздрава Крыма Александра Остапенко, очень скоро в Крыму количество вакцинированных за сутки вырастет до 10-12 тысяч.

Аксенов уточнил, что уровень комфорта, с которым крымчане переживут турсезон, напрямую зависит от скорости вакцинации на полуострове.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50