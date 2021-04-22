Шойгу заявил, что войска НАТО активизировались у южных границ РФ

В общей сложности в апреле в Вооруженных силах РФ будет проведено 4 048 учений разного масштаба. Фото: Архив "КП"

Военная активность НАТО возле южных границ России существенно выросла, заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу в Крыму на совещании, посвященном итогам действий войск (сил) ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

Министр обороны отдал приказ о готовности к немедленному реагированию, в случае развития негативного сценария и отметил, что в ходе последних учений армии РФ были задействованы новейшие образцы вооружения.

- В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки, - сказал Шойгу.

Одно из ключевых военных объединений альянса сейчас находится в Причерноморье. Армия РФ регулярно отслеживает действия НАТО в районе будущих учений альянса.

- В ходе учений военнослужащие показали высокий уровень профессиональной подготовки. Объединения, соединения и воинские части выполнили нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, перемещению на большие расстояния, созданию группировок войск и сил, успешному выполнению ими учебно-боевых задач, – отметил министр.

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