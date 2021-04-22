На факельное шествие в Керчи в честь Дня Победы придет 15 тысяч человек

Масштабные реставрационные работы уже позади, сейчас проводится благоустройство прилегающей территории. Фото: Архив "КП"

По планам керченских властей в этом году на факельное шествие на Митридатской лестнице придет не меньше 15 тысяч человек, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

Действие состоится 8 мая.

-Я думаю, что в этом году будут участвовать порядка 15 тысяч человек, – сказал Бороздин.

По его мнению, мероприятие посетят также первые лица Крыма.

-Мы надеемся, что возглавлять колонну будут глава Крыма Сергей Аксенов и (председатель Госсовета РК) Владимир Константинов, – сказал Бороздин.

Ранее начали реставрационные работы на Митридатских лестницах, которые планируют завершить к маю.

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