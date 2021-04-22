В Керчи заканчивается реставрация Митридатских лестниц

На всех четырех ярусах лестниц рабочие сделали полный комплекс работ Фото: Виталий ПАРУБОВ

После длительной реставрации в Керчи 8 мая откроют Большую и Малую Митридатские лестницы, сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

Работы на объекте завершены досрочно. Сумма контракта составила больше 695 миллионов рублей. Во время торжественного открытия вечером на лестницах состоится факельное шествие с восхождением на гору Митридат.

На всех четырех ярусах лестниц рабочие сделали полный комплекс работ. За все время они отреставрировали и воссоздали стену, усилили конструкции и воссоздали настенные таблицы и декоративные детали. Сейчас на месте ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

СПРАВКА КП:

«Митридатские Лестницы Большие и Малые» являются одной из главных достопримечательностей города Керчи. Исторический объект был сформирован еще в XIX веке. Лестница олицетворяет собой культурную связь времен и событий, символизировала непрерывность истории существования города, а сейчас она насчитывает 432 ступени.

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