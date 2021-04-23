Погода в Крыму на 23 апреля: заморозки и тепло до +18

В горах Крыма возможны заморозки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают заморозки до -3°в степных и предгорных районах, актуально и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 8-13 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Днем тепло до +17°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 13 м/с. Днем тепло до +18°.

Вода в Черном море + 9°...11°.

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