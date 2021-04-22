Часть Симферополя и Севастополя 23 апреля останется без электричества

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
23 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ отключат свет.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пр-т Кирова, 22, 32-36 (чет);
ул. Горького, 2-8 (чет), 3-7/13 (нечет);
ул. Пушкина, 6-10 (чет), 7-11а (нечет);
ул. Екатерининская (Карла Маркса), 6-12 (чет);
ул. Запорожская, 4/9,10/2б, 15-41(нечет);
ул. Строителей, 14/14; ул. Широкая, 2, 4, 3-11(нечет);
ул. Москалева, 9/2;
пер. Строителей, 5-14;
пер. Широкий, 2-14(чет), 1-19(нечет);
ул. Украинская, 28-62(чет)
37-75(нечет); ул. Элеваторная, 93-127(нечет);
ул. Луговая, 4, 6; пер. Песчаный, 1-13/3;
пер. Алмазный, 2, 5, 7;
пер. Карьерный, 2-16(чет), 1-7 (нечет);
просп. Победы, 109-115(нечет);
ул. Пригородная, 1-17/11;
пер. Ливенский, 2-16(чет), 1-13(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 12.00
ул. Гоголя 20-В,20-Г,20-Д;
ул. Хрусталева 23-29,33,35,35-Г,37,39;
ул. Шабалина 2
с 9.00 до 13.00
ул. Павла Корчагина 1-13, 6-А,6
с 9.00 до 17.00
ул. Пластунская 130-а,130;
ул. Подольцева 121-145; ул. Ревякина 32-104,17-97
село Орлиное: ул. Кедровая 4-А,4-14,7,15; ул. Тюкова 68-А,98; ул. Ивана Пахомова 2-А,2-Б,2-В,2-Г,4-6,12,1-А,1-Б,1-В,1-7
село Штурмовое: туп. Поворотный 64,35,35-А; ул. Поворотная 12,14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10, 1-А,3-15, 21
с 8.00 до 17.00
ЗАО С. Перовской уч.273, 276, 279, 280, 306, 681, 681/1, 693;
ул. Симферопольское шоссе 1-3, 31.
село Поворотное: ул. Заря Свободы 1-9, 11-46, 65-73 (нечет), 74, 76, 79, 84; ул. Лесная 1, 7, 9, 11, 14, 20; ул. Валиева 42.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50