Часть Симферополя и Севастополя 23 апреля останется без электричества

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ отключат свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пр-т Кирова, 22, 32-36 (чет);

ул. Горького, 2-8 (чет), 3-7/13 (нечет);

ул. Пушкина, 6-10 (чет), 7-11а (нечет);

ул. Екатерининская (Карла Маркса), 6-12 (чет);

ул. Запорожская, 4/9,10/2б, 15-41(нечет);

ул. Строителей, 14/14; ул. Широкая, 2, 4, 3-11(нечет);

ул. Москалева, 9/2;

пер. Строителей, 5-14;

пер. Широкий, 2-14(чет), 1-19(нечет);

ул. Украинская, 28-62(чет)

37-75(нечет); ул. Элеваторная, 93-127(нечет);

ул. Луговая, 4, 6; пер. Песчаный, 1-13/3;

пер. Алмазный, 2, 5, 7;

пер. Карьерный, 2-16(чет), 1-7 (нечет);

просп. Победы, 109-115(нечет);

ул. Пригородная, 1-17/11;

пер. Ливенский, 2-16(чет), 1-13(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 12.00

ул. Гоголя 20-В,20-Г,20-Д;

ул. Хрусталева 23-29,33,35,35-Г,37,39;

ул. Шабалина 2

с 9.00 до 13.00

ул. Павла Корчагина 1-13, 6-А,6

с 9.00 до 17.00

ул. Пластунская 130-а,130;

ул. Подольцева 121-145; ул. Ревякина 32-104,17-97

село Орлиное: ул. Кедровая 4-А,4-14,7,15; ул. Тюкова 68-А,98; ул. Ивана Пахомова 2-А,2-Б,2-В,2-Г,4-6,12,1-А,1-Б,1-В,1-7

село Штурмовое: туп. Поворотный 64,35,35-А; ул. Поворотная 12,14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10, 1-А,3-15, 21

с 8.00 до 17.00

ЗАО С. Перовской уч.273, 276, 279, 280, 306, 681, 681/1, 693;

ул. Симферопольское шоссе 1-3, 31.

село Поворотное: ул. Заря Свободы 1-9, 11-46, 65-73 (нечет), 74, 76, 79, 84; ул. Лесная 1, 7, 9, 11, 14, 20; ул. Валиева 42.

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