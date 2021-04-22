Ялтинские власти завершили отопительный сезон

Отопительный сезон в Ялте стартовал 26 октября 2020 года. Фото: Архив "КП"

В Ялте официально завершился отопительный сезон, о чем свидетельствует соответствующее постановление главы администрации города Янины Павленко.

- Филиалу ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в городе Ялта и МУП «Ялтинские тепловые сети», предприятиям и организациям, имеющим на балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социально-культурной сферы, с 20.04.21 г. прекратить отопление жилищного фонда муниципального образования, – говорится документе.

Отопление отключают в связи с потеплением, которое длится уже пять дней. Также уточняется, что социально-культурные объекты могут отапливаться в случае подачи заявки в режиме протопки.

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