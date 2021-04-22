Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 апреля 2021 17:40

Ялтинские власти завершили отопительный сезон

В некоторых учреждениях могут включить батареи по заявкам
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Отопительный сезон в Ялте стартовал 26 октября 2020 года.

Отопительный сезон в Ялте стартовал 26 октября 2020 года.

Фото: Архив "КП"

В Ялте официально завершился отопительный сезон, о чем свидетельствует соответствующее постановление главы администрации города Янины Павленко.

- Филиалу ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в городе Ялта и МУП «Ялтинские тепловые сети», предприятиям и организациям, имеющим на балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социально-культурной сферы, с 20.04.21 г. прекратить отопление жилищного фонда муниципального образования, – говорится документе.

Отопление отключают в связи с потеплением, которое длится уже пять дней. Также уточняется, что социально-культурные объекты могут отапливаться в случае подачи заявки в режиме протопки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50