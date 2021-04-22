Реконструкция очистных на Южном берегу Крыма обойдется в 14,9 миллиардов рублей

Подрядчику следует выполнить не менее 25% работ собственными силами. Фото: Надежда ДАЦЮК

Реконструкцию очистных сооружений в Крыму проведет ООО «Региональная строительная компания-Юг». Работы обойдутся в 14,9 миллиардов рублей.

- Определить общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания-Юг» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Реконструкция КОС «Ялта» в поселке Отрадное», с ценой контракта 8 097 627 225 рублей 57 копеек, – говорится в распоряжении главы Крыма, опубликованном на портале правительства.

На реконструкцию КОС в Симеизе уйдет 2,9 миллиарда рублей, в Алуште – 2,7 миллиарда рублей, в Гурзуфе – 1,3 миллиарда рублей.

Также компания возведет новые очистные сооружения под Феодосией. Все работы закончат до конца декабря 2024 года.

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