В Крыму ищут 44-летнего мужчину

Василий Девиза. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку.

- Помогите найти человека. Пропал Девиза Василий Васильевич, 44 года (1976 года рождения), село Краснолесье, Симферопольский район, Республика Крым, - сообщают поисковики. - 14 апреля он ушел из дома в неизвестном направлении.

Василий Девиза худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, карие глаза, седые волосы. Пропавший был одет в темно-зеленую толстовку, темно-серые штаны.

Всех, кто располагает информацией о крымчанине, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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