Гурзуф наполняется туристами: 5 фото Южного берега Крыма в апреле 2021

Гурзуф. Фото: Алекс Кедми/Vk

Аю-Даг, она же Медведь-гора, считает местом силы. Поэтому поселок у ее подножия пользуется особой любовью у отдыхающих.

Аю-Даг украсит любой кадр. Фото: Алекс Кедми/Vk

В Гурзуфе, даже если отбросить в сторону мистику, много привлекательного – красивые пейзажи, море, свежий воздух, Ялта под боком.

Узкие улочки стали многолюднее. Фото: Алекс Кедми/Vk

Поэтому здесь уже в апреле чувствуется оживление на улицах – отдыхающих стало больше. Ощутить атмосферу сполна можно благодаря фотосессии талантливого фотохудожника Алекса Кедми.

- Гурзуф в апрельские выходные, - так мастер назвал свои снимки, которые выложил на своей странице в VK.

Котики - символ и талисман ЮБК. Фото: Алекс Кедми/Vk

В кадр конечно же попала мурлыка - без кошачьих Южный берег Крыма трудно себе представить! Милые существа можно встретить везде - они пользуются народной любовью!

Отдыхающие не только любуются местными красотами и кормят котов, но и принимают водные процедуры на открытом воздухе, хотя вода в Черном море чуть выше десяти градусов тепла.

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