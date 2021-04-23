Севастополь возглавил топ-10 популярных городов у туристов на 9 Мая

Севастополь во все времена года привлекает к себе туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, подведя итоги опроса пользователей соцсети, выяснили, куда они отправятся на майские праздники.

- 31.15 % россиян отправятся в город-герой Севастополь, чтобы увидеть вживую парад Победы и пройтись по мемориальным комплексам военной славы Черноморского флота РФ, - сообщают аналитики.

Город-герой привлекает своей богатой историей, обилием моря и красивыми видами.

На втором месте - Санкт-Петербург, третье у Волгограда.

Топ-10 популярных городов у туристов на 9 Мая:

Севастополь

Санкт-Петербург

Волгоград

Сочи

Москва

Казань

Петрозаводск

Осташков

Калининград

Иркутск

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