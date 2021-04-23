Критического роста цена в Крыму на майские праздники не будет

Министерство курортов и туризма РК ведет постоянную работу по мониторингу цен на проживание в турбазах. Фото: Анна КИРИЕНКО

Цены на отдых в Крыму на майские праздники выросли, но незначительно. Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе в ходе брифинга в четверг.

- Мы можем сказать, что тотального среднерыночного повышения цен на майские праздники не зафиксировано. Были единичные случаи: таких, по нашим подсчетам, на черноморских курортах Крыма и Краснодарского края было не более 15%, когда объекты сразу после закрытия Турции подняли цены, – поделилась Ломидзе.

Туристы сами рассказали об изменении стоимости в соцсетях, даже оповестили приемную правительства. Также среднерыночная цена на 8 апреля и после 15 апреля продолжала расти, но незначительно (на 1,5-2%).

Напомним, что Россия временно ограничила полеты в Турцию с 15 апреля. Меры приняты, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции.

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