В Крыму начнут строить три яхтенных марины

Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму на побережье Черного моря появится три яхтенных марины. Их начнут строить в текущем году в Керчи, Яковенково и в Ялте. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов в эфире телеканала «Крым 24».

- Это первые три базисных пункта, которые на сегодняшний день у нас прорабатываются, - сказал Кабанов.

По его словам, главная задача - создание инфраструктуры, которая позволит создать на полуострове центр яхтенного туризма к 2025 году.

Также зампредседателя Совмина добавил, что программа развития яхтенного туризма в республике – это часть федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Предполагается, что в Крыму будет создано шесть яхтенных марин и больше 30 портовых пунктов.

Напомним, в 2025 году президент России Владимир Путин дал поручение развивать морской туризм и яхтинг в Крыму.

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