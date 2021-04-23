В Симферополе отреставрируют фасад бывшей женской гимназии

Компания, по данным единого госреестра юридических лиц, зарегистрирована в Москве. Фото: Архив "КП"

В Симферополе проведут реставрацию фасада бывшей частной женской гимназии В.А. Станишевской. Соответствующий документ опубликован на сайте крымского правительства.

Контракт заключат с ООО «Теплостройсервис» на 17 миллионов рублей. Компания уже занимается подрядами в Феодосии и в Севастополе. Завершить реставрацию должны до конца 2021 года.

Здание гимназии В.А. Станишевской построено в начале XX века в стиле эклектики. Оно является одним из знаковых объектов крымской столицы.

В СССР дом национализировали, а в здании открыли советскую школу. После этого сооружение переделали под педагогический факультет Крымского университета. С 2014 года в помещении располагается министерство архитектуры и строительства Республики Крым.

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