В Ялте во время продажи цветов умерла пожилая женщина

У бабушки внезапно остановилось сердце, и она упала на землю. Фото: Честная Ялта|Facebook

В Ялте на улице Московской пенсионерка торговала цветами. Как сообщает ForPost, около полудня сотрудники муниципального контроля подошли к ней и попросили уйти с места торговли. Из-за испуга сердце старушки не выдержало, и она умерла прямо на месте.

Чиновники по привычному маршруту проверяли стихийную торговлю на улицах курортного города. А когда они приблизились к пожилой женщине и попросили документы, она не смогла проронить и слова и упала на землю.

Скорая помощь не успела спасти пенсионерку. Врачи лишь констатировали смерть. В местном отделе полиции факт смерти ялтинки подтвердили. Однако в администрации города рассказали о другом исходе событий.

По их информации, у пенсионерки действительно не выдержало сердце, но никакие сотрудники муп-контроля к ней не подходили.

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