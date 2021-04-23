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Происшествия23 апреля 2021 11:57

Старший помощник прокурора Алушты нарушил присягу, чтобы заработать 130 тысяч рублей

Он уволен и посажен под домашний арест
Елизавета КВАЧКОВА
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Преступника уволили из органов прокуратуры за нарушение Присяги прокурора, порочащего честь прокурорского работника.

Преступника уволили из органов прокуратуры за нарушение Присяги прокурора, порочащего честь прокурорского работника.

Фото: Архив "КП"

Старший помощник прокурора города Алушты обвиняется в мошенничестве, причинении ущерба и незаконной миграции. Об этом сообщило «Крымское информационное агентство».

Два украинца обратились к риелторам, чтобы продать квартиру в Алуште. Специалисты нашли покупателя и предложили ему приехать в Крым заключить договор. В РФ попасть затруднительно, так как въезд на территорию страны временно ограничен. Риелторы не растерялись и обратились к сотруднику надзорного ведомства Алушты. Тот в помощи не отказал и организовал поддельные справки, доказывающие, что граждане Украины едут в Крым якобы на лечение. Благодаря этому продавцы попали в РФ.

Сумма, которую нарушитель получил в качестве вознаграждения, –130 тысяч рублей. Однако его сразу поймали сотрудники ФСБ.

Преступника уволили за нарушение Присяги прокурора, порочащего честь прокурорского работника, и посадили под домашний арест.

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Криминал