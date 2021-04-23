Внимание: движение в Симферополе ограничено

Администрация города просит граждан учитывать временные ограничения при планировании своих маршрутов. Фото: Архив "КП"

В Симферополе ограничили движение транспортных средств на улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю.А. Гагарина).

В администрации города сообщили, что сейчас там проходят мероприятия, посвященные Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв.

Общественный транспорт не будет ходить 26 апреля с 09.30 до 10.30. Также в этот период нельзя будет парковаться (на месте стоянки будет дежурить эвакуатор).

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