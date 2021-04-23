Владимир Путин не будет обсуждать с Зеленским вопрос Крыма

Фото: официальная страница Владимира Зеленского на Facebook

Президент России Владимир Путин не будет обсуждать с главой украинского государства Владимиром Зеленским крымскую тему. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует, - сказал он. - Поэтому тут нечего обсуждать.

Напомним, 22 апреля прошла встреча Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Главы государств поднимали тему Донбасса. Путин заявил, что в первую очередь руководству Украины нужно встретиться по этим вопросам с руководителями ЛНР и ДНР. И только потом привлекать к урегулированию третью сторону. Например, Россию.

Также глава РФ отметил, что готов принять Зеленского в Москве, если только речь будет идти о развитии двусторонних отношений.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50