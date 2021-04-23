Количество авиарейсов в Крым достигло максимума за 5 лет

Аэропорт перешел на весенне-летнее расписание полетов 28 марта. Фото: Архив "КП"

Маршрутная сеть аэропорта «Симферополь» увеличилась до 59 направлений, география полетов в Крым достигла максимальных показателей с 2016 года, сообщили в пресс-службе аэроузла.

Количество рейсов в Крым достигло максимума после начала продажи билетов на прямые рейсы из Тамбова.

- Весенне-летнее расписание полетов аэропорта Симферополь продолжает пополняться новыми рейсами. Благодаря совместной с авиакомпанией работе наша маршрутная сеть на этот сезон уже достигла 59 направлений, что превышает показатели как прошлого 2020 года, так и нескольких «доковидных» лет. География полетов из аэропорта Симферополь - одна из самых обширных в России, работа по ее расширению продолжается, - говорит генеральный директор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин.

Перелеты между Крымом и Тамбовской областью начнутся 2 июня, и завершатся 30 сентября. Рейсы будут совершаться трижды в неделю: по средам, четвергам и субботам. Время полета - около двух с половиной часов.

Уже можно купить билеты на прямые полеты в Крым и обратно из: Новосибирска, Барнаула, Белгорода, Краснодара, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Кирова, Красноярска, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Новокузнецка, Омска, Оренбурга, Калуги, Курска, Пензы, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Сургута, Сыктывкара, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Брянска, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Челябинска, Магнитогорска, Минеральных Вод, Томска, Иркутска, Сочи, Ижевска, Петрозаводска, Череповца, Липецка, Кургана, Кемерово, Салехарда, Иваново, Пскова, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Ухты, Мурманска, Архангельска, Саранска, Грозного, Тамбова, московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово.

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