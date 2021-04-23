Крымские коммунисты возложили цветы к памятникам Ленина в Симферополе и Москве

В Симферополе возложение прошло к памятнику Ленина на Привоказльной площади. Фото: Реском КПРФ

Крымские коммунисты к 151-годовщине со дня рождения Владимира Ленина возложили цветы к его памятникам в Симферополе и Москве. Из-за ремонта центральной площади крымской столицы церемонию возложения провели у памятника вождю пролетариата на Привокзальной площади. Члены Крымского рескома и Симферопольского горкома, ветераны, представители партактива, общественных организаций «Союз советских офицеров», «Дети войны», «Надежда России», возложили корзину с красными гвоздиками, цветы и венки к памятнику Ленину. Активисты КПРФ уверены, что в условиях нынешнего буржуазного экономического курса России заветы и учение Ильича актуальны как никогда. Своих однопартийцев лидер коммунистов Крыма Сергей Богатыренко поддержал в Москве, возложив гвоздики к мавзолею Ленина. 24 апреля в Подмосковье пройдет XVIII съезд КПРФ, в котором принимают участие делегаты из Крыма.

Лидеру крымских коммунистов возложил цветы к мавзолеюленина в Москве. Фото: Реском КПРФ

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